В українських Повітряних силах Збройних сил показали відео, як комплекс протиповітряної оборони знищує ворожу ціль в ніч проти 19 квітня в Одеській області.

Відеофрагмент зі знищенням ворожого об’єкта оприлюднило Повітряне командування Південь на своїй сторінці у Facebook.

– Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь віддано й героїчно обороняють українське небо. На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині, – йдеться у повідомленні.

Військові не уточнюють, про який саме об’єкт ідеться, але раніше повідомлялось, що в ніч проти 19 квітня в небі Одеської області засобами ППО були знищені десять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Всього було випущено 12 ворожих БпЛА.

В Укренерго згодом повідомили, що атака безпілотників не мала наслідків для української енергосистеми.

Перед цим, 18 квітня, окупаційні війська армії РФ щонайменше тричі атакували Оріхове у Запорізькій області. Противник бив по приватному сектору забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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