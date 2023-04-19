Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину

У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину
Фото: Getty Images

В українських Повітряних силах Збройних сил показали відео, як комплекс протиповітряної оборони знищує ворожу ціль в ніч проти 19 квітня в Одеській області.

Відеофрагмент зі знищенням ворожого об’єкта оприлюднило Повітряне командування Південь на своїй сторінці у Facebook.

– Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь віддано й героїчно обороняють українське небо. На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині, – йдеться у повідомленні.

Військові не уточнюють, про який саме об’єкт ідеться, але раніше повідомлялось, що в ніч проти 19 квітня в небі Одеської області засобами ППО були знищені десять дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Всього було випущено 12 ворожих БпЛА.

В Укренерго згодом повідомили, що атака безпілотників не мала наслідків для української енергосистеми.

Перед цим, 18 квітня, окупаційні війська армії РФ щонайменше тричі атакували Оріхове у Запорізькій області. Противник бив по приватному сектору забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, ЗСУ, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США у середу оголосять про новий пакет військової допомоги – речниця Білого дому
Білий дім
ППО Patriot в Україні та черговий обстріл Херсону: 420-й день війни (онлайн)
У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину
Україна планує використовувати “легкі” танки AMX-10 RC при контрнаступі – Newsweek
Танки AMX-10
Ворог наступає ціною великих втрат. На 4-х напрямках відбито понад 40 атак – Генштаб
ЗСУ
ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot зможуть відганяти ворожу пілотовану авіацію – Ігнат
MIM-104 Patriot
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь