Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed

дрон Shahed
Фото: Getty Images

Російські окупаційні війська продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)

У ніч з 18 на 19 квітня російські війська запустили 12 безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах України з Азовського моря, 10 з яких було збито українською ППО.

Російські провоєнні блогери нещодавно обговорювали важливість ураження українських засобів ППО, ще до можливих контрнаступів України. А обстріли безпілотниками Shahed, ймовірно, були частково призначені для цієї мети.

Читайте також
ЗСУ знищили 10 з 11 дронів Shahed на сході України – Повітряні сили
У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed

Прессекретар командування Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат заявив, що Росія використала майже весь свій стратегічний ракетний запас з 11 вересня 2022 року.

ЗСУ збили 750 із 850 ракет за цей період.

За словами Ігната, російські сили перейшли на дешевші і менш далекобійні варіанти, такі як керовані авіабомби, і зняли ракети типу Х-50 зі зберігання для відновлення.

Аналітики зазначають, що Юрій Ігнат мав на увазі крилаті ракети повітряного старту Х-55 радянської епохи, оскільки РФ має почати виробництво новіших крилатих ракет Х-50 влітку 2023 року.

Можливо, Росія знімає крилаті ракети Х-55 зі зберігання, щоб удосконалити їх для майбутніх ударів по Україні.

Джерело: ISW
Безпілотники, Дрони, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США запровадили санкції проти компаній за сприяння у виробництві іранських дронів
Санкції проти Росії
Ракетний голод дається взнаки: Ігнат пояснив, чому давно не було масованих атак
Юрій Ігнат
РФ атакувала Одеську область дронами. Є влучання в об’єкт інфраструктури
У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed
У Запорізькій області українські військові збили 6 дронів, ще 1 – біля Дніпра
вибух
Українські військові на Бахмутському напрямку отримали дрони та тепловізор від компанії Бренвель
Бренвель допомога для ЗСУ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь