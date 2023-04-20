У ISW розповіли, чому РФ почала частіше обстрілювати Україну дронами Shahed
Російські окупаційні війська продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.
Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)
У ніч з 18 на 19 квітня російські війська запустили 12 безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах України з Азовського моря, 10 з яких було збито українською ППО.
Російські провоєнні блогери нещодавно обговорювали важливість ураження українських засобів ППО, ще до можливих контрнаступів України. А обстріли безпілотниками Shahed, ймовірно, були частково призначені для цієї мети.
Прессекретар командування Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат заявив, що Росія використала майже весь свій стратегічний ракетний запас з 11 вересня 2022 року.
ЗСУ збили 750 із 850 ракет за цей період.
За словами Ігната, російські сили перейшли на дешевші і менш далекобійні варіанти, такі як керовані авіабомби, і зняли ракети типу Х-50 зі зберігання для відновлення.
Аналітики зазначають, що Юрій Ігнат мав на увазі крилаті ракети повітряного старту Х-55 радянської епохи, оскільки РФ має почати виробництво новіших крилатих ракет Х-50 влітку 2023 року.
Можливо, Росія знімає крилаті ракети Х-55 зі зберігання, щоб удосконалити їх для майбутніх ударів по Україні.