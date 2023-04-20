Російські окупаційні війська продовжують використовувати ударні безпілотники Shahed та інші менш точні системи, щоб компенсувати значну нестачу постачання високоточних боєприпасів.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)

У ніч з 18 на 19 квітня російські війська запустили 12 безпілотників Shahed-131/136 по південних регіонах України з Азовського моря, 10 з яких було збито українською ППО.

Російські провоєнні блогери нещодавно обговорювали важливість ураження українських засобів ППО, ще до можливих контрнаступів України. А обстріли безпілотниками Shahed, ймовірно, були частково призначені для цієї мети.

Прессекретар командування Повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат заявив, що Росія використала майже весь свій стратегічний ракетний запас з 11 вересня 2022 року.

ЗСУ збили 750 із 850 ракет за цей період.

За словами Ігната, російські сили перейшли на дешевші і менш далекобійні варіанти, такі як керовані авіабомби, і зняли ракети типу Х-50 зі зберігання для відновлення.

Аналітики зазначають, що Юрій Ігнат мав на увазі крилаті ракети повітряного старту Х-55 радянської епохи, оскільки РФ має почати виробництво новіших крилатих ракет Х-50 влітку 2023 року.

Можливо, Росія знімає крилаті ракети Х-55 зі зберігання, щоб удосконалити їх для майбутніх ударів по Україні.

Джерело : ISW

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