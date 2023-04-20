Відкриваємо новий рівень взаємодії між громадами України та союзників – Зеленський

Україна відкриває новий рівень взаємодії між нашими громадянами та громадянами союзників. Про це під час виступу на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що партнери України, як і наша держава, цінують найголовніше – свободу й важливе, дієве місцеве самоврядування.

Глава держави впевнений, що нова українська інфраструктура захисту та співпраця заради безпеки стануть прикладом для країн, міст, для громад, для людей.

— Так само як російська агресія спричинила глобальні негативні, дуже болісні наслідки, українська перемога має принести світові нові стандарти безпеки, новий досвід спільної дії та економічний потенціал, нові можливості будувати й захищатися разом, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що у Конгресі залучена до спільної роботи центральна влада держави – як виконавча влада, так і законодавча. Також присутнє усе місцеве самоврядування та міжнародні гості, зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг та мер Парижа Анн Ідальго.

За словами президента, цей альянс додає міцності та енергії всім іншим напрямкам нашої співпраці, зокрема й тому Альянсу (НАТО), який представляє генсек Єнс Столтенберг.

Зеленський наостанок висловився, що Україна обов’язково приєднається до нього також. Він додав, що ми у цьому впевнені та робимо все, щоб це сталося швидше.

20 квітня стало відомо про візит до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Це його перша поїздка в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час зустрічі із Зеленським генсек сказав, що на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Джерело : Офіс президента

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