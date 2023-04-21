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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 21.04.2023 – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 422-е сутки полномасштабной войны украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, которые ценой значительных потерь наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 21.04.2023

Карта бойових дій 20 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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