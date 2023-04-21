На 422-е сутки полномасштабной войны украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, которые ценой значительных потерь наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 21.04.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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