Антибаллистические средства сейчас являются глобальным дефицитом из-за войны с Ираном.

Украина активизирует работу с европейскими партнерами по производству систем антибаллистической защиты.

Также продолжаются дипломатические консультации с США, Украина рассчитывает на новые форматы взаимодействия.

Зеленский о потребности в средствах ПВО

— Антибаллистика сейчас – это глобальный дефицит из-за войны с Ираном, – заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 25 мая.

Он добавил, что в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистических систем долгое время не было ощутимого прогресса.

Поэтому, по его словам, Украина сосредотачивается на ускорении соответствующих процессов в Европе.

— Что касается защиты неба. Мы говорим со всеми партнерами по этому поводу. К сожалению, долгое время не было прогресса с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы пытаемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме, – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил президента Франции Эммануэль Макрон и всех партнеров, которые поддерживают идею ускорения соответствующей работы.

Также президент сообщил, что диалог с Соединенными Штатами по поводу их возможной поддержки Украины продолжается.

— Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов, – подчеркнул президент.

Дипломатия с представителями США

По словам Зеленского, Украина ожидает новые дипломатические контакты с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он подчеркнул, что Киев планирует активизировать коммуникацию с американским обществом на разных уровнях.

— Ожидаем новые дипломатические мероприятия с представителями президента Соединенных Штатов Америки. Также мы будем активнее работать с американским обществом на разных уровнях – от Конгресса до общественных лидеров, – отметил президент.

Он добавил, что Украина готова передавать свой безопасностный и технологический опыт, полученный во время войны, для углубления сотрудничества с США.

— Все это мы Вашингтону предложили. Очень важно, чтобы были результаты, — подытожил Зеленский.

Украинские позиции на фронте

По словам президента, позиции Украины на фронте стали сильнее, однако ситуация остается непростой.

— Благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт. Все непросто, — рассказал глава государства.

По его словам, Украина активно обороняется и в этом году “есть большие результаты, чем раньше”.

