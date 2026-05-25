Зеленский: антибаллистика – в дефиците, Украина работает с Европой над ПВО
- Украина заявила об отсутствии прогресса с США по расширению производства антибаллистических систем.
- Киев ускоряет работу по производству антибаллистики в Европе.
- Ожидаются дипломатические контакты со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Зеленский о потребности в средствах ПВО
— Антибаллистика сейчас – это глобальный дефицит из-за войны с Ираном, – заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 25 мая.
Он добавил, что в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистических систем долгое время не было ощутимого прогресса.
Поэтому, по его словам, Украина сосредотачивается на ускорении соответствующих процессов в Европе.
— Что касается защиты неба. Мы говорим со всеми партнерами по этому поводу. К сожалению, долгое время не было прогресса с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы пытаемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме, – сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил президента Франции Эммануэль Макрон и всех партнеров, которые поддерживают идею ускорения соответствующей работы.
Также президент сообщил, что диалог с Соединенными Штатами по поводу их возможной поддержки Украины продолжается.
— Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов, – подчеркнул президент.
Дипломатия с представителями США
По словам Зеленского, Украина ожидает новые дипломатические контакты с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Он подчеркнул, что Киев планирует активизировать коммуникацию с американским обществом на разных уровнях.
— Ожидаем новые дипломатические мероприятия с представителями президента Соединенных Штатов Америки. Также мы будем активнее работать с американским обществом на разных уровнях – от Конгресса до общественных лидеров, – отметил президент.
Он добавил, что Украина готова передавать свой безопасностный и технологический опыт, полученный во время войны, для углубления сотрудничества с США.
— Все это мы Вашингтону предложили. Очень важно, чтобы были результаты, — подытожил Зеленский.
Украинские позиции на фронте
По словам президента, позиции Украины на фронте стали сильнее, однако ситуация остается непростой.
— Благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт. Все непросто, — рассказал глава государства.
По его словам, Украина активно обороняется и в этом году “есть большие результаты, чем раньше”.