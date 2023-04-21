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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Києві та всіх областях України оголошена повітряна тривога: що відомо

У Києві та всіх областях України оголошена повітряна тривога: що відомо

В ніч проти 21 квітня на території всіх областей України була оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить портал Повітряна тривога, що веде моніторинг активності російських окупантів та сповіщає про загрози військового характеру.

Наразі немає інформації щодо вибухів на території України.

Портали, що відслідковують активність російських військ, повідомляють, що з аеродрому Саваслейка, що на території Нижньогородської області, РФ, на зліт пішов МіГ-31К, який може нести, зокрема, гіперзвукові ракети Кинджал.

Через загрозу удару на території всієї України тривога оголошуються у всіх областях.

Водночас інший портал, який також моніторить інформацію щодо активності ворога, повідомляє, що, ймовірно, загрозу становить не МіГ-31К, а дрони-камікадзе Shahed.

Втім, офіційного підтвердження щодо зльоту російської авіації наразі немає. Ані військові, ані представники влади України не коментували причини оголошення повітряної тривоги.

Факти ICTV рекомендують перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь.

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