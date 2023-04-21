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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Збито орієнтовно 8 безпілотників: сили ППО знищили дрони на підльоті до Києва

Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО

Уночі 21 квітня на підльоті до Києва було виявлено й збито близько восьми ворожих дронів-камікадзе типу Shahed.

Станом на цю хвилину жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється, повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

 

Київ, Київська область
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