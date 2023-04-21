Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Збито орієнтовно 8 безпілотників: сили ППО знищили дрони на підльоті до Києва
Уночі 21 квітня на підльоті до Києва було виявлено й збито близько восьми ворожих дронів-камікадзе типу Shahed.
Станом на цю хвилину жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється, повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
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