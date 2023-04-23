Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 23.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники в течение суток отбили 58 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 23.04.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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