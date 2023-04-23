Украинские защитники в течение суток отбили 58 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 23.04.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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