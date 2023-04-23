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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 23.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток отбили 58 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 23.04.2023

Карта бойових дій 22 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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