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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 23.04.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби відбили 58 атак російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 23.04.2023

Карта бойових дій 22 квітня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
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