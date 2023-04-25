Суд арестовал акции Оксаны Марченко в металлургическом заводе более чем на 1 млрд грн
В Украине продолжают блокировать активы супруги Виктора Медведчука – Оксаны Марченко. На этот раз суд наложил арест на корпоративные права в АО Запорожский завод ферросплавов.
Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, общая стоимость заблокированных активов превышает 1 млрд грн.
Судебное решение касается 13,7% акций металлургического гиганта. Марченко владеет ими через четыре оффшорных компании.
В СБУ напомнили, что Запорожский завод ферросплавов является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы. Это монопольный производитель металлического мангана в Украине.
Арест активов жены Медведчука защитит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц. В дальнейшем акции планируют передать в пользу государства.
Как известно, в феврале Оксане Марченко сообщили о подозрении в финансировании оккупационных группировок РФ. По данным следствия, она причастна к организации перевода миллионных сумм на счета Росгвардии и МВД РФ во временно оккупированном Крыму.
Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Впоследствии было арестовано имущество Оксаны Марченко на более чем 6 млрд грн. Кроме того, жену Медведчука объявили в розыск.