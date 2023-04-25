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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Суд арестовал акции Оксаны Марченко в металлургическом заводе более чем на 1 млрд грн

Суд - Оксана Марченко
Фото: Pixabay, СБУ

В Украине продолжают блокировать активы супруги Виктора Медведчука – Оксаны Марченко. На этот раз суд наложил арест на корпоративные права в АО Запорожский завод ферросплавов.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, общая стоимость заблокированных активов превышает 1 млрд грн.

Судебное решение касается 13,7% акций металлургического гиганта. Марченко владеет ими через четыре оффшорных компании.

В СБУ напомнили, что Запорожский завод ферросплавов является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы. Это монопольный производитель металлического мангана в Украине.

Арест активов жены Медведчука защитит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц. В дальнейшем акции планируют передать в пользу государства.

Как известно, в феврале Оксане Марченко сообщили о подозрении в финансировании оккупационных группировок РФ. По данным следствия, она причастна к организации перевода миллионных сумм на счета Росгвардии и МВД РФ во временно оккупированном Крыму.

Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Впоследствии было арестовано имущество Оксаны Марченко на более чем 6 млрд грн. Кроме того, жену Медведчука объявили в розыск.

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Источник: СБУ
Завод, Оксана Марченко, СБУ, Суд
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