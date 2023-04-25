Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн

Суд - Оксана Марченко
Фото: Pixabay, СБУ

В Україні продовжують блокувати активи дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко. Цього разу суд наклав арешт на її корпоративні права в АТ Запорізький завод феросплавів.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, загальна вартість заблокованих активів перевищує 1 млрд грн.

Судове рішення стосується 13,7% акцій металургійного гіганта. Марченко володіє ними через чотири офшорні компанії.

В СБУ нагадали, що Запорізький завод феросплавів є одним із найбільших металургійних підприємств Європи. Це монопольний виробник металевого мангану в Україні.

Арешт активів дружини Медведчука захистить їх від продажу або ж перереєстрації на підставних осіб. Надалі акції планують передати на користь держави.

Як відомо, в лютому Оксані Марченко повідомили про підозру у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. За даними слідства, вона причетна до організації переведення мільйонних сум на рахунки Росгвардії та МВС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або державного кордону України).

Згодом було арештовано майно Оксани Марченко на більш ніж 6 млрд грн. Крім того, дружину Медведчука оголосили у розшук.

Читайте також
Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів, серед них Оксана Марченко
Санкції проти Росії

Джерело: СБУ
Завод, Оксана Марченко, СБУ, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури у Лаврі до закінчення судового розгляду – Ткаченко
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні, який формує загони “кадирівців” для війни в Україні
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
СБУ
РФ цінує своїх агентів у рясах: Україна обміняла священника УПЦ МП на 28 воїнів
кадило
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
Суд арештував акції Оксани Марченко в металургійному заводі на понад 1 млрд грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь