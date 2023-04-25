В Україні продовжують блокувати активи дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко. Цього разу суд наклав арешт на її корпоративні права в АТ Запорізький завод феросплавів.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, загальна вартість заблокованих активів перевищує 1 млрд грн.

Судове рішення стосується 13,7% акцій металургійного гіганта. Марченко володіє ними через чотири офшорні компанії.

В СБУ нагадали, що Запорізький завод феросплавів є одним із найбільших металургійних підприємств Європи. Це монопольний виробник металевого мангану в Україні.

Арешт активів дружини Медведчука захистить їх від продажу або ж перереєстрації на підставних осіб. Надалі акції планують передати на користь держави.

Як відомо, в лютому Оксані Марченко повідомили про підозру у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. За даними слідства, вона причетна до організації переведення мільйонних сум на рахунки Росгвардії та МВС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або державного кордону України).

Згодом було арештовано майно Оксани Марченко на більш ніж 6 млрд грн. Крім того, дружину Медведчука оголосили у розшук.

Джерело : СБУ

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