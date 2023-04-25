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Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкультуры в Лавре до окончания судебного разбирательства — Ткаченко

Суд запретил препятствовать работе комиссии Минкультуры в Лавре до окончания судебного разбирательства — Ткаченко
Фото: Depositphotos

Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Мы имеем постановление Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в силу решения суда, имеется в виду рассмотрение основного иска заповедника, — сказал он.

Министр выразил надежду, что с сегодняшнего дня не будет препятствования для работы комиссии в Лавре.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что инспектирование помещений Киево-Печерской и Почаевской лавр происходит на законных основаниях, а все объекты, которые когда-то были переданы бесплатно в управление различным организациям, будут возвращены в управление государства.

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Источник: телемарафон

Киево-Печерская лавра, Київ, Минкульт, Александр Ткаченко, Суд
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