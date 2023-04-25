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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури у Лаврі до закінчення судового розгляду – Ткаченко

Суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури у Лаврі до закінчення судового розгляду – Ткаченко
Фото: Depositphotos

Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Ми маємо ухвалу Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволено одну з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набуття чинності рішення суду, мається на увазі розгляд основного позову заповідника, – сказав він.

Міністр висловив сподівання, що від сьогодні не буде перешкоджання для роботи комісії в Лаврі.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що інспектування приміщень Києво-Печерської та Почаївської лавр відбувається на законних підставах, а всі об’єкти, що колись були передані безплатно в управління різним організаціям, будуть повернуті в управління держави.

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Джерело: телемарафон

Києво-Печерська лавра, Київ, Мінкульт, Олександр Ткаченко, Суд
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