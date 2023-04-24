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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ткаченко рассказал, как проходят проверки в Киево-Печерской и Почаевской лаврах

Олександр Ткаченко
Фото: УНИАН

Инспектирование помещений Киево-Печерской и Почаевской лавр происходит на законных основаниях, а все объекты, которые когда-то были переданы бесплатно в управление различным организациям, будут возвращены в управление государства.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что комиссия Минкульта еще как минимум неделю будет проверять здания Киево-Печерской лавры.

–Мы действуем в целом по Лавре. Речь не идет только о Нижней Лавре, а обо всех объектах, которые каким-то странным образом в разное время были переданы бесплатно в управление различным организациям, – рассказал министр.

Также Ткаченко отметил, что в управление государства возвращен 19-й корпус лавры, где незаконно находилась организация Утопик, во главе которой сейчас стоит бывший министр времен Януковича господин Куленяк.

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Также, две недели назад в Раде инициировали создание комиссии для проверки использования объектов в Почаевской Лавре, а также на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника.

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Ткаченко рассказал, как проходят проверки в Киево-Печерской и Почаевской лаврах

– В Чернигове мы находимся в цивилизованном диалоге с представителями УПЦ МП. В Почаеве работа только началась. Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В одном из храмов в Кременецком заповеднике прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают к этому храму. Но это — процесс, – отметил министр культуры.

Напомним, в Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог.

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Киево-Печерская лавра, Минкульт, Александр Ткаченко, перевірка, Почаївська лавра
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