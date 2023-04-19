Комиссия Минкульта продолжает фиксировать грубые нарушения в пользовании имуществом лавры

Комиссия Минкульта, которая работает в Киево-Печерской лавре, продолжает фиксировать нарушения, совершенные монахами УПЦ МП. Эксперты уже осмотрели три памятника, а именно галерею к Ближним пещерам, колокольню на Ближних пещерах, вход в галерею Ближних пещер.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отмечает, что двери в инспектируемые здания были закрыты, поэтому комиссии пришлось вызвать специалистов, чтобы те открыли замки.

– Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и. о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Остапенко М. А. и заместителя Рудника А. В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ комиссии в указанные помещения, – говорится в сообщении.

Указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими памятника национального значения ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано, – отмечает министр.

Это уже не впервые представители Минкульта фиксируют нарушения в пользовании зданиями лавры представителями УПЦ МП. Члены комиссии уже зафиксировали аварийное состояние корпуса № 112 по улице Лаврской, 11, который непригоден для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения.

Напомним, представители церкви должны были окончательно покинуть территорию лавры еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор. Уже несколько дней подряд в заповедник приходят верующие, которые выступают в поддержку московских священников и не пускают комиссию Минкульта на территорию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной вражды и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день Павлу избрали меру пресечения — его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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