Люди в Севастополі чули вибух: що відомо

26 квітня в тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибух.

Місцеві жителі чули гучні звуки в центральній та північній частині міста.

Кореспондент Крим. Реалії, який також став очевидцем події, повідомив, що віддалено звук був схожий на роботу артилерії.

Нагадаємо, що два дні тому, 24 квітня, окупаційна влада Севастополя заявляла про атаку надводних дронів.

Після цього вхід у Севастопольську бухту, за даними видання морського флоту Великої Британії Naval News, захистили щонайменше шістьма фізичними бар’єрами.

Ідеться про патрульні катери, вертолітні патрулі, бойових дельфінів та артилерійські установки.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат причетність України до атаки не підтвердив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.