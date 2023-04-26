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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

В Воздушных Силах ВСУ прокомментировали атаки морских дронов в оккупированном Севастополе

Юрій Ігнат

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаки морских дронов в оккупированном Севастополе и применение ударных БПЛА.

Игнат не подтвердил причастность Украины к очередной атаке надводными дронами оккупированного Россией Севастополя.

— У нас нет информации от официальных источников. Есть информация от росСМИ, которые начали лихорадочно кричать, что была атака дронами и они всех уничтожили. Мы очень сдержанно комментируем такие вещи, которые происходят в России и в украинском Крыму. Потому что тишина – это тишина. Она должна сохраняться, чтобы не навредить тем действиям, которые сегодня происходят, в том числе и на юге нашего государства, — сказал спикер.

Однако Игнат отметил, что передвигающиеся по волнам надводные дроны непросто зафиксировать и уничтожить.

Спикер также рассказал, что Украина сталкивается с новыми типами вооружения, в том числе управляемыми авиабомбами и беспилотниками, но не будет отставать в применении БПЛА ударного типа.

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Источник: Украинское радио

Фото: Facebook Юрия Игната

ВСУ, Крым, Юрій Ігнат
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