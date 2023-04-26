В Воздушных Силах ВСУ прокомментировали атаки морских дронов в оккупированном Севастополе

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаки морских дронов в оккупированном Севастополе и применение ударных БПЛА.

Игнат не подтвердил причастность Украины к очередной атаке надводными дронами оккупированного Россией Севастополя.

— У нас нет информации от официальных источников. Есть информация от росСМИ, которые начали лихорадочно кричать, что была атака дронами и они всех уничтожили. Мы очень сдержанно комментируем такие вещи, которые происходят в России и в украинском Крыму. Потому что тишина – это тишина. Она должна сохраняться, чтобы не навредить тем действиям, которые сегодня происходят, в том числе и на юге нашего государства, — сказал спикер.