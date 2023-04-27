До конца 2023 года не будет проблем с финансированием госбюджета – Марченко

Внешнего финансирования для покрытия дефицита госбюджета будет достаточно до конца 2023 года, что предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

– До конца 2023 года я не вижу проблем с финансированием бюджета, – говорит он.

Министр отметил, что условием создания программы МВФ было предоставление нашими партнерами, в том числе странами G7, гарантий финансирования.

– Они гарантируют, что смогут профинансировать дефицит, который не перекрывается за счет внутренних источников и за счет кредитов МВФ. Это ключевое условие программы. До тех пор, пока не было обеспечено финансирование бюджетного разрыва 2023 года, были сложные переговоры. Включилась Канада, дополнительно выделила средства Япония, и это позволило открыть программу, – говорит Марченко.

При этом он отметил, что понимает потенциальные риски, в том числе политические, в разных странах.

– И уже сейчас доносим месседж, что нам важно иметь уверенность в будущем. Мы коммуницировали этот месседж и для Казначейства США, и европейским коллегам, – отмечает он.

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