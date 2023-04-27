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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

До кінця 2023 року не буде проблем з фінансуванням держбюджету – Марченко

До кінця 2023 року не буде проблем з фінансуванням держбюджету – Марченко
Фото: УНІАН

Зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету України буде достатньо до кінця 2023 року, що передбачено програмою МВФ та рішеннями країн-партнерів.

Про це в інтерв’ю агентству  Інтерфакс-Україна заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

– До кінця 2023 року я не бачу проблем з фінансуванням бюджету, – каже він.

Міністр зауважив, що умовою започаткування програми МВФ було надання нашими партнерами, зокрема країнами G7, гарантій фінансування.

– Вони гарантують, що зможуть профінансувати дефіцит, який не перекривається за рахунок внутрішніх джерел та за рахунок кредитів МВФ. Це ключова умова програми взагалі. До того часу, поки не було забезпечено фінансування бюджетного розриву 2023 року, були складні перемовини. Включилась Канада, додатково виділила кошти Японія, і це дозволило відкрити програму, – говорить Марченко.

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При цьому він зазначив, що розуміє потенційні ризики, зокрема політичні, в різних країнах.

– І вже зараз доносимо меседж, що нам важливо мати впевненість у майбутньому. Ми комунікували цей меседж і для Казначейства США, і європейським колегам, – наголошує він.

держбюджет, Мінфін, Сергій Марченко
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