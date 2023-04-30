Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе

Вибух у Севастополі 29 квітня 2023

Во временно оккупированном Севастополе после масштабного пожара на нефтебазе вблизи Казачьей бухты 29 апреля началась паника.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по городу ползут слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность стратегических объектов.

Тем временем военнослужащие РФ, чувствуя начало так называемого “горячего курортного сезона” в пока захваченном Крыму, начали писать рапорты на отпуск.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты указывают, что планируют провести отпуск на территории континентальной России.

Напомним, что 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, что в 15 км от центра Севастополя, сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. т.

По имеющейся информации, люди во время пожара не пострадали.

Нефтебаза вблизи Казачьей бухты обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты.

Читайте также
Божья кара за Умань: в ГУР прокомментировали новые “хлопки” в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины

Аннексия Крыма, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Крым, Російська агресія, РФ, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пригожин угрожает выйти из Бахмута, поскольку боится контратак ВСУ — ISW
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Еще почти на полтысячи меньше оккупантов: потери РФ на 30 апреля
Знищена техніка Росії
Карта боевых действий на 30.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Если воевать — то до последнего, хотим победы: истории с передовой трех пограничников
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
НМТ, тест, школа, універ
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь