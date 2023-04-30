Во временно оккупированном Севастополе после масштабного пожара на нефтебазе вблизи Казачьей бухты 29 апреля началась паника.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по городу ползут слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность стратегических объектов.

Тем временем военнослужащие РФ, чувствуя начало так называемого “горячего курортного сезона” в пока захваченном Крыму, начали писать рапорты на отпуск.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты указывают, что планируют провести отпуск на территории континентальной России.

Напомним, что 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, что в 15 км от центра Севастополя, сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. т.

По имеющейся информации, люди во время пожара не пострадали.

Нефтебаза вблизи Казачьей бухты обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины

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