Цивільні не вірять у ППО, солдати пишуть рапорти – Генштаб ЗСУ про паніку в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі після масштабної пожежі на нафтобазі поблизу Козачої бухти 29 квітня почалась паніка.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нині містом повзуть чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку стратегічних об’єктів.

Тим часом військовослужбовці РФ, відчуваючи початок так званого “гарячого курортного сезону” в поки що захопленому Криму, почали писати рапорти на відпустку.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти вказують, що планують провести відпустку на території континентальної Росії.

Нагадаємо, що 29 квітня на нафтобазі поблизу Козачої бухти, що за 15 км від центру Севастополя, згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тис. т.

За наявною інформацією, люди під час пожежі не постраждали.

Нафтобаза поблизу Козачої бухти забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони України

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