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Татьяна Забожко, редактор ленты

Один из элементов подготовки к контрнаступлению – Гуменюк о “бавовне” в Севастополе

Один из элементов подготовки к контрнаступлению – Гуменюк о “бавовне” в Севастополе

Пожар на российской нефтебазе во временно оккупированном Севастополе подорвал логистику российских оккупантов.

А именно подрыв логистики врага, как уже долгое время отмечает украинская сторона, является одним из элементов подготовки к масштабному контрнаступлению Сил обороны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

После пожара, говорит Наталья Гуменюк, у оккупантов – “очень высокая степень тревожности”.

Кроме того, на всех возможных маршрутах отмечаются большие потоки на выезд.

Эвакуируются даже семьи военных, которые, как они считали, находятся в постоянных пунктах базирования.

– Военные чувствуют, что есть угроза после “бавовны”, постигшей Севастополь. Поэтому пытаются оформлять себе отпуска хоть по семейным обстоятельствам, чтобы и самим уехать за поребрик, – отмечает руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Напомним, что 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, что в 15 км от центра Севастополя, сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. т.

Нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

После “бавовны” в Севастополе, по данным Генштаба ВСУ, началась паника.

В настоящее время по городу ползут слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность стратегических объектов, а военнослужащие РФ уже начали писать рапорты на отпуск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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