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Ще формуватимуться нові. Вісім бригад Гвардії наступу повністю сформовані – глава МВС

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Вісім бригад Гвардії наступу вже повністю сформовані. Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Бригади сформовані повністю. Це вісім бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості. Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів, – сказав він.

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад – проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

Глава МВС зазначив, що успішність операції на тому чи іншому напрямку залежатиме “від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського”.

Загальної чисельності бригад Клименко не конкретизував, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично. Гвардія наступу надійде під командування Сил оборони після того, як буде отримано бойове завдання.

Раніше до штурмових бригад Гвардії наступу додалась дев’ята. Йдеться про харківську бригаду Хартія.

Заявку до бригади можна подати на сайті Гвардії наступу або офлайн у ЦНАП.

Охочі подати свої заявки самі можуть обрати бригаду, до якої приєднатися: Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, Сталевий кордон, Кара-Даг, Лють, Буревій та Хартія.

1 квітня очільник МВС Ігор Клименко повідомив про продовження набору до Гвардії наступу. Він уточнив, що відомство вирішило продовжити набір добровольців, щоб сформувати резерви.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Ігор Клименко, ЗСУ, МВС
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