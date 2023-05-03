Резервуары выгорели дотла: спутник показал последствия взрывов нефтебазы в Севастополе

Проект издания Радио свобода Схемы опубликовал спутниковые снимки последствий взрывов на нефтебазе в оккупированном Севастополе.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, прогремевшего 29 апреля на нефтехранилище, расположенном между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя (АР Крым).

На фото четко видно несколько резервуаров, которые полностью выгорели. Вероятно, это место, где хранились нефтепродукты.

Оккупационные власти Крыма сообщали, что взрыв на нефтехранилище был связан с ударом беспилотника, а пострадавших в результате взрыва нет.

В то же время украинская разведка сообщала, что уничтоженные нефтепродукты предназначались для российского Черноморского флота.

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк впоследствии сообщила, что атака по нефтебазе в оккупированном Севастополе является одним из элементов подготовки к контрнаступательным действиям Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Севастополя сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами.

Нефтехранилище обеспечивало горючим российский флот в Черном море, из которого оккупанты били по городам Украины.

Подрыв нефтехранилища, а это является необходимой составляющей и предпосылкой для масштабного контрнаступления ВСУ.

Фото: ГУР Міноборони України

Источник: Схеми

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