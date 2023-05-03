Проєкт видання Радіо свобода Схеми опублікував супутникові знімки наслідків вибухів на нафтобазі в окупованому Севастополі.

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки після вибуху, що прогримів 29 квітня на нафтосховищі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим).

На фото чітко видно кілька резервуарів, які повністю вигоріли. Ймовірно, це місце, де зберігались нафтопродукти.

Окупаційна влада Криму повідомляла, що вибух на нафтосховищі був пов’язаний з ударом безпілотника, а постраждалих внаслідок вибуху немає.

Водночас українська розвідка повідомляла, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк згодом повідомила, що атака по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним з елементів підготовки до контрнаступальних дій Збройних сил України.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня на нафтобазі поблизу Севастополя згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами.

Нафтосховище забезпечувало пальним російський флот в Чорному морі, з якого окупанти били по містах України.

Підрив нафтосховища, а це є необхідною складовою і передумовою для масштабного контрнаступу ЗСУ.

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело: Схеми

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