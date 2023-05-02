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Принудить к жесту доброй воли. Россию нужно отрезать от Крыма — представитель ГУР

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк считает, что Россию нужно отрезать от Крыма, принудив таким образом к очередному “жесту доброй воли”.

Об этом он сказал изданию АрмияInform, комментируя идею бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от РФ.

— Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый крымский жест доброй воли. Достижение этой цели действительно может стать ключом для справедливого мира, — заявил представитель ГУР.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

— Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть. Украина возвращается и вернется в Крым, — подчеркнул Черняк.

Утром 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв. В результате были уничтожены десятки тонн нефтепродуктов для Черноморского флота РФ.

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Источник: АрміяInform

Война в Украине, Крым, Разведка
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