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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сбил 60 целей. В Воздушных силах показали, как работает ЗРК IRIS-T

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Один дивизион зенитно-ракетного комплекса IRIS-T сбил в Украине уже 60 воздушных целей. А второй дивизион, предоставленный немецкими партнерами, уже заступил на боевое дежурство.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

– ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей, – написал он.

Также Олещук опубликовал видео, где зенитчики Воздушных Сил показывают, как работает комплекс IRIS-T и делятся впечатлениями от его успешной работы.

Напомним, в марте военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Германии провели тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM.

Также, в конце апреля Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T.

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Сбил 60 целей. В Воздушных силах показали, как работает ЗРК IRIS-T

Война в Украине, ВСУ, Микола Олещук, Повітряні сили України, Російська агресія
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