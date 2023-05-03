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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Збив 60 цілей. У Повітряних силах показали, як працює ЗРК IRIS-T

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу IRIS-T збив в Україні вже 60 повітряних цілей. А другий дивізіон, наданий німецькими партнерами, вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

– ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. Відтоді дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей, – написав він.

Також Олещук опублікував відео, де зенітники Повітряних Сил показують, як працює комплекс  IRIS-T та діляться враженнями від його успішної роботи.


Нагадаємо, у березні військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини провели тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T  Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM.

Також, наприкінці квітня Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T. 

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Збив 60 цілей. У Повітряних силах показали, як працює ЗРК IRIS-T

Війна в Україні, ЗСУ, Микола Олещук, Повітряні сили України, Російська агресія
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