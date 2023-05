Літаки F-16 допоможуть Україні тримати кораблі РФ далі від зернового коридору – Кулеба

Надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 допоможе гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

За його словами, ескадрилья таких бойових літаків допоможе не підпускати військові кораблі та авіацію РФ до Чорноморського зернового коридору.

Providing Ukraine with F-16s will also help restore global food security. With a squadron of well-equipped F-16s, Ukraine will be able to keep Russian warships and aircraft away from the Black Sea Grain Corridor thus securing its route for an uninterrupted flow of grain vessels.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2023