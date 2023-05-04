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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Літаки F-16 допоможуть Україні тримати кораблі РФ далі від зернового коридору – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Надання Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16 допоможе гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

За його словами, ескадрилья таких бойових літаків допоможе не підпускати військові кораблі та авіацію РФ до Чорноморського зернового коридору.

– Надання Україні F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку. Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та авіацію подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден, – наголосив Кулеба.

Варто зазначити, що зернова угода, яка забезпечує експорт української агропродукції через Чорне море, знову опинилася під ударом. РФ погрожує заблокувати її після 18 травня. Переговори України, Туреччини та РФ з цього питання заплановані на п’ятницю, 5 травня, у Стамбулі.

Як відомо, Україна вже не один місяць закликає союзників створити авіаційну коаліцію (за прикладом танкової) та передати сучасні винищувачі, такі як F-16. Спершу їх надання мають схвалити США як країна-виробник.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна отримає сучасні літаки, але після контрнаступу ЗСУ.

Такої ж думки дотримується і глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, рішення про надання винищувачів F-16 є питанням часу і буде пов’язане з результатами контрнаступу українських військ.

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