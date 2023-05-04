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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Понад 200 об’єктів нерухомості: СБУ арештувала “приховані” активи Новинського

Вадим Новинський
Фото: УНІАН

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на активи колишнього нардепа Вадима Новинського, вартість яких оцінюється в мільярди гривень.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, йдеться про 230 об’єктів нерухомості. За даними слідства, Новинський володіє ними через офшорний трастовий фонд.

Під арешт, зокрема, потрапив елітний готельний комплекс, розташований у центрі Києва, приміщення агрохолдингу, морський торговий порт Очаків, а також торговельні центри в різних областях України.

Загальна вартість заблокованих активів оцінюється в понад 10,5 млрд грн.

За даними СБУ, Вадим Новинський перереєстрував активи на підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях, щоб уникнути санкцій Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Для цього екснардеп залучив афілійованих державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

СБУ підозрює Новинського в пособництві Росії. Раніше було відкрито провадження за ст. 111-2 (пособництво країні-агресору) Кримінального кодексу України.

У квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн. Йдеться про корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин.

Крім того, накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ Укртрансгаз.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Вадим Новинський, СБУ
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