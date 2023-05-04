Пролунала серія вибухів: у Севастополі знову гучно

В окупованому Севастополі, що у Криму, лунають вибухи.

Відповідні фото із характерними слідами у небі публікують місцеві Telegram-канали.

Також на відео чутно відповідні звуки вибухів, які лунають один за одним.

Проте про причини вибухів, як і про руйнування та постраждалих, наразі інформації немає.

Нагадаємо, що всього лише два дні тому у Севастополі теж було гучно, там лунали вибухи.

Крім того, в ніч проти 29 квітня на нафтобазі поблизу Севастополя згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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