Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Пролунала серія вибухів: у Севастополі знову гучно
В окупованому Севастополі, що у Криму, лунають вибухи.
Відповідні фото із характерними слідами у небі публікують місцеві Telegram-канали.
Також на відео чутно відповідні звуки вибухів, які лунають один за одним.
Проте про причини вибухів, як і про руйнування та постраждалих, наразі інформації немає.
Нагадаємо, що всього лише два дні тому у Севастополі теж було гучно, там лунали вибухи.
Крім того, в ніч проти 29 квітня на нафтобазі поблизу Севастополя згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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