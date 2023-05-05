Не может выполнить обещания: в ГУР объяснили слова Пригожина о “выходе” наемников из Бахмута

В украинской разведке считают, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не планирует выводить своих наемников из Бахмута в Донецкой области.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал в комментарии РБК-Украина, что Пригожин сделал такое заявление, потому что не может сдержать обещание по захвату города до 9 мая.

— Пригожин не будет выводить вагнеровцев из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание — захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виновным в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово, — пояснил Черняк.

Он добавил, что украинская разведка не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута.

При этом Черняк обратил внимание, что у вагнеровцев есть сейчас определенные проблемы с обеспечением боеприпасами.

В Вооруженных силах Украины считают, что Евгений Пригожин сделал заявление о “выходе из Бахмута” из-за того, что в ЧВК Вагнера заканчиваются боевики, а также продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

Ранее Пригожин заявил, что террористы ЧВК Вагнера “покинут Бахмут” до 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.

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