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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не може виконати обіцянки: у ГУР пояснили слова Пригожина про “вихід” найманців із Бахмута

Бахмут
Фото: Depositphotos

В українській розвідці вважають, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин не планує виводити своїх найманців із Бахмута на Донеччині.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк сказав у коментарі РБК-Україна, що Пригожин зробив таку заяву, бо не може стримати обіцянку щодо захоплення міста до 9 травня.

– Пригожин не буде виводити вагнерівців із Бахмута. Ці заяви зроблені ним на тлі того, що він не може виконати чергову обіцянку – захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже розуміє, що вже не може дотриматися свого слова, – пояснив Черняк.

Він додав, що українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Водночас Черняк звернув увагу, що у вагнерівців є зараз певні проблеми із забезпеченням боєприпасами.

У Збройних силах України вважають, що Євген Пригожин зробив заяву про “вихід із Бахмута” через те, що у ПВК Вагнера закінчуються бойовики, а також триває внутрішнє протистояння у російському військовому керівництві.

Раніше Пригожин заявив, що терористи ПВК Вагнера “залишать Бахмут” до 10 травня через відсутність боєприпасів.

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Джерело: РБК-Україна
Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Розвідка
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