Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ

ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Фото: УНИАН

ОБСЕ признала депортацию украинских детей в Россию военным преступлением.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Депортация украинских детей российскими террористами – военное преступление. Это еще один принципиальный вердикт миссии ОБСЕ. Россия будет отвечать за все, а военные преступники будут в Гааге, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Также Ермак обнародовал соответствующий документ.

ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ

Фото: Андрій Єрмак/https://t.me/ermaka2022/2591

Напомним, что 4 мая экспертная группа Московского механизма ОБСЕ обнародовала отчет, в котором зафиксировала, что Россия совершила военное преступление, вывозя детей из временно оккупированных территорий Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Військові злочини, Депортация, ОБСЄ, Російська агресія, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Частично озвучил реальное положение дел: Юсов о заявлении Пригожина о выходе из Бахмута
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Фрэнсис Фукуяма и Пол Нерс стали новыми послами United24
Френсіс Фукуяма, Пол Нерс
Вес 5 тонн и дальность полета 300 км: характеристики крылатых ракет Х-22
Ракети
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
супутник iceye
Некоторые западные политики призывают не освобождать Крым и пугают ядерной войной – Ташева
Таміла Ташева
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь