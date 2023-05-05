ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ

ОБСЕ признала депортацию украинских детей в Россию военным преступлением.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Депортация украинских детей российскими террористами – военное преступление. Это еще один принципиальный вердикт миссии ОБСЕ. Россия будет отвечать за все, а военные преступники будут в Гааге, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Также Ермак обнародовал соответствующий документ.

Напомним, что 4 мая экспертная группа Московского механизма ОБСЕ обнародовала отчет, в котором зафиксировала, что Россия совершила военное преступление, вывозя детей из временно оккупированных территорий Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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