ОБСЄ визнала вивезення українських дітей до РФ воєнним злочином – документ

ОБСЄ визнала депортацію українських дітей до Росії воєнним злочином.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Депортація українських дітей російськими терористами – воєнний злочин. Це ще один важливий вердикт місії ОБСЄ. Росія відповідатиме за все, а воєнні злочинці будуть у Гаазі, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Також Єрмак оприлюднив відповідний документ.

Нагадаємо, що 4 травня експертна група Московського механізму ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому зафіксувала, що Росія вчинила воєнний злочин, вивозячи дітей із тимчасово окупованих територій України.

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