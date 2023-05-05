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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ОБСЄ визнала вивезення українських дітей до РФ воєнним злочином – документ

ОБСЄ визнала вивезення українських дітей до РФ воєнним злочином – документ
Фото: УНІАН

ОБСЄ визнала депортацію українських дітей до Росії воєнним злочином.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Депортація українських дітей російськими терористами – воєнний злочин. Це ще один важливий вердикт місії ОБСЄ. Росія відповідатиме за все, а воєнні злочинці будуть у Гаазі, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Також Єрмак оприлюднив відповідний документ.

ОБСЄ визнала вивезення українських дітей до РФ воєнним злочином – документ

Фото: Андрій Єрмак/https://t.me/ermaka2022/2591

Нагадаємо, що 4 травня експертна група Московського механізму ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому зафіксувала, що Росія вчинила воєнний злочин, вивозячи дітей із тимчасово окупованих територій України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Депортація, ОБСЄ, Російська агресія, Росія
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