Вывоз Россией детей из Украины является военным преступлением: заключение Московского механизма ОБСЕ

Россия совершила военное преступление, вывозя детей с временно оккупированных территорий Украины.

Такой вывод зафиксирован в отчете экспертной группы Московского механизма ОБСЕ.

4 мая миссия экспертов Московского механизма ОБСЕ представила Постоянному совету ОБСЕ Доклад о нарушениях и злоупотреблениях международными гуманитарными правами и правами человека, военных преступлениях и преступлениях против человечества, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию.

В документе сообщается, что депортация украинских детей в Россию и на контролируемые РФ территории может считаться преступлениями против человечности.

Эксперты отмечают, что “точные цифры пока неизвестны, однако сам факт масштабных депортаций не отрицается ни Украиной, ни Россией”.

Московский механизм ОБСЕ был привлечен 30 марта 2023 года после консультаций с Украиной, чтобы установить факты и обстоятельства, связанные с возможными нарушениями обязательств России перед ОБСЕ. В состав экспертной группы были включены три эксперта по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес России.

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