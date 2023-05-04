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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вывоз Россией детей из Украины является военным преступлением: заключение Московского механизма ОБСЕ

Вывоз Россией детей из Украины является военным преступлением: заключение Московского механизма ОБСЕ
Фото: Getty Images

Россия совершила военное преступление, вывозя детей с временно оккупированных территорий Украины.

Такой вывод зафиксирован в отчете экспертной группы Московского механизма ОБСЕ.

4 мая миссия экспертов Московского механизма ОБСЕ представила Постоянному совету ОБСЕ Доклад о нарушениях и злоупотреблениях международными гуманитарными правами и правами человека, военных преступлениях и преступлениях против человечества, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию.

В документе сообщается, что депортация украинских детей в Россию и на контролируемые РФ территории может считаться преступлениями против человечности.

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Эксперты отмечают, что “точные цифры пока неизвестны, однако сам факт масштабных депортаций не отрицается ни Украиной, ни Россией”.

Московский механизм ОБСЕ был привлечен 30 марта 2023 года после консультаций с Украиной, чтобы установить факты и обстоятельства, связанные с возможными нарушениями обязательств России перед ОБСЕ. В состав экспертной группы были включены три эксперта по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес России.

Война в Украине, ОБСЄ, Російська агресія
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