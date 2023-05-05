В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА

5 мая, через неделю после ракетного удара по Умани, в больницах остается двое пострадавших.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Сейчас, отмечает глава области, этим людям оказывают всю необходимую помощь.

Между тем на месте ракетного удара продолжается ликвидация последствий.

Так, уже сегодня ремонтники начинают устанавливать окна, которые завозят представители международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission.

За неделю спецкомиссия обследовала 490 жилых помещений.

Всего в результате обстрела два дома подверглись разрушениям, еще 25 – повреждениям.

Как сообщалось ранее, в Умани после вражеского обстрела 28 апреля в замене нуждаются около полутора тысяч окон.

Напомним, что ракетный удар по Умани российские военные нанесли около 04:00 28 апреля.

Поисково-спасательная операция продолжалась до следующего вечера.

После 16:00 29 апреля стало известно, что российская крылатая ракета убила 23 человека, в том числе шестерых детей.

Из-за вражеской атаки в Умани и Черкасской области в целом был объявлен трехдневный траур.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

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