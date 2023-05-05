Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА

Зруйнована ракетним ударом багатоповерхівка в Умані

5 мая, через неделю после ракетного удара по Умани, в больницах остается двое пострадавших.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Сейчас, отмечает глава области, этим людям оказывают всю необходимую помощь.

Между тем на месте ракетного удара продолжается ликвидация последствий.

Так, уже сегодня ремонтники начинают устанавливать окна, которые завозят представители международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission.

За неделю спецкомиссия обследовала 490 жилых помещений.

Всего в результате обстрела два дома подверглись разрушениям, еще 25 – повреждениям.

Как сообщалось ранее, в Умани после вражеского обстрела 28 апреля в замене нуждаются около полутора тысяч окон.

Напомним, что ракетный удар по Умани российские военные нанесли около 04:00 28 апреля.

Читайте также
Два громких взрыва один за другим: момент удара по Умани попал на видео
В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА

Поисково-спасательная операция продолжалась до следующего вечера.

После 16:00 29 апреля стало известно, что российская крылатая ракета убила 23 человека, в том числе шестерых детей.

Из-за вражеской атаки в Умани и Черкасской области в целом был объявлен трехдневный траур.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ, Умань, Черкаська область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
пригожин, череватий
МИД Украины раскритиковало Катар из-за заявления о “нападении” на здание Кремля
МЗС України
ВСУ впервые сбили “гиперзвуковую” ракету Х-47 Кинжал над Киевом – Defense Express
ракета Кинджал
США и Австралия работают над совместным пакетом помощи Украине – СМИ
парламент Австралії
Мощные и разрушительные: какие баллистические ракеты имеет РФ
Ракета
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
В больницах через неделю после удара РФ по Умани остается два человека – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь