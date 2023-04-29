В субботу, 29 апреля, в городе Умань завершилась поисково-спасательная операция на месте удара российской ракеты по многоэтажке. Были обнаружены тела 23 погибших, из них шестеро – дети.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

– В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди погибших – шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет), — говорится в сообщении.

Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти из-под завалов 17 человек. В ходе операции была привлечена тяжелая техника и спецсредства.

Следователи и криминалисты идентифицировали всех 23 погибших. Был организован специальный штаб, в котором родственники могли сдать биологические образцы для ДНК-экспертизы. Еще две женщины до сих пор числятся без вести пропавшими.

В результате ракетного удара войск РФ ранения получили девять человек. Их госпитализировали.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поблагодарил все службы, привлеченныек поиску людей и ликвидации последствий российского теракта, а также жителей города, которые помогали разбирать завалы.

Ранее сегодня сообщалось об увеличении до пяти количества погибших в Умани детей. По состоянию на вечер был идентифицирован еще один погибший ребенок.

Как известно, утром 28 апреля, около 04:30, российские войска нанесли ракетный удар по городу Умань (Черкасская область), применив крылатые ракеты. Оккупанты попали в жилую многоэтажку.

Момент попадания российской крылатой ракеты Х-101 в дом зафиксировали очевидцы.

Источник : МВД

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