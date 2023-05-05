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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У лікарнях за тиждень після удару РФ по Умані залишається двоє людей – ОВА

Зруйнована ракетним ударом багатоповерхівка в Умані

5 травня, за тиждень після ракетного удару по Умані, у лікарнях залишається двоє постраждалих.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Нині, зауважує очільник області, цим людям надають усю потрібну допомогу.

Тим часом на місці ракетного удару триває ліквідація наслідків.

Так, уже сьогодні ремонтники починають встановлювати вікна, які завозять представники міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission.

За тиждень спецкомісія обстежила 490 житлових приміщень.

Загалом унаслідок обстрілу два будинки зазнали руйнувань, ще 25 – пошкоджень.

Як повідомлялося раніше, в Умані після ворожого обстрілу 28 квітня заміни потребують близько півтори тисячі вікон.

Нагадаємо, що ракетного удару по Умані російські військові завдали близько 04:00 28 квітня.

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У лікарнях за тиждень після удару РФ по Умані залишається двоє людей – ОВА

Пошуково-рятувальна операція тривала до вечора наступного дня.

Після 16:00 29 квітня стало відомо, що російська крилата ракета вбила 23 людей, зокрема шістьох дітей.

Через ворожу атаку в Умані та Черкаській області загалом було оголошено триденну жалобу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ, Умань, Черкаська область
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