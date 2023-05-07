Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім

Російські загарбники дуже хвилюються через наближення українського контрнаступу. Вони постійно проводять розвідку, щоб дізнатись, звідки почнеться контрнаступ ЗСУ.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, росіяни метушаться й постійно запускають розвідувальні дрони.

— Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території – метушаться і бігають. Але з перехоплень розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ, – Ред.) й не безпідставно, – розповів Кім.

Наприкінці квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Сил оборони України має бути сюрпризом для всіх. Адже важливо якомога довше зберігати у секреті деталі контрнаступу.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не питати й не обговорювати публічно майбутній контрнаступ ЗСУ, бо це може нашкодити нашим воїнам.

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