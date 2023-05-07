Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім

Віталій Кім
Фото: Офіс президента

Російські загарбники дуже хвилюються через наближення українського контрнаступу. Вони постійно проводять розвідку, щоб дізнатись, звідки почнеться контрнаступ ЗСУ.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, росіяни метушаться й постійно запускають розвідувальні дрони.

— Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території – метушаться і бігають. Але з перехоплень розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ, – Ред.) й не безпідставно, – розповів Кім.

Наприкінці квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Сил оборони України має бути сюрпризом для всіх. Адже важливо якомога довше зберігати у секреті деталі контрнаступу.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не питати й не обговорювати публічно майбутній контрнаступ ЗСУ, бо це може нашкодити нашим воїнам.

Читайте також
Яким може бути український контрнаступ: сценарії Washington Post
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ

Війна в Україні, Віталій Кім, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ракетний удар по Балаклії та вибухи в Криму: 438-й день війни
Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім
Навіть атаку по Кремлю покажуть як “перемогу”: Буданов про ефективність РФ в інформпросторі
Буданов Кремль
Нині Росія не має жодного потенціалу для серйозного наступу – Буданов
Кирило Буданов
РФ перекидає важку техніку у напрямку Запоріжжя – Андрющенко
Російські танки, техніка РФ
Може призвести до розчарування. Очікування від контрнаступу України переоцінені у світі – Резніков
танк ЗСУ
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Росіяни хвилюються напередодні контрнаступу ЗСУ й постійно проводять розвідку – Кім
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь