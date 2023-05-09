Оккупанты “эвакуируют” из Запорожья детей вместе с родителями в Бердянск — Генштаб

Россияне начали вывозить из Запорожской области украинских детей вместе с родителями, а также педагогов и госслужащих.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 9 мая.

— 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск, — говорится в сообщении.

В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу, сообщили в Генштабе.

Военные сообщили, что в течение этих суток противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

— Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке, — говорится в сообщении.

Вследствие вражеских атак подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Что касается линии фронта, то оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник : Генштаб ВСУ

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