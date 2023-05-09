Оккупанты “эвакуируют” из Запорожья детей вместе с родителями в Бердянск — Генштаб
Россияне начали вывозить из Запорожской области украинских детей вместе с родителями, а также педагогов и госслужащих.
Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 9 мая.
— 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск, — говорится в сообщении.
В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу, сообщили в Генштабе.
Военные сообщили, что в течение этих суток противник нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
— Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке, — говорится в сообщении.
Вследствие вражеских атак подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
Что касается линии фронта, то оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников