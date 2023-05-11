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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Миссия оккупантов по “эвакуации” жителей Запорожской области провалилась – Федоров

Миссия оккупантов по “эвакуации” жителей Запорожской области провалилась – Федоров

Миссия окупантов по “эвакуации” населения прифронтовых территорий Запорожской области провалилась.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что в течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, но даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, по вполне объективным причинам возвращаются обратно.

— Рашисты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут эвакуированных в палатки в Россию, обещанные 10 тысяч рублей дают только по роспаспорту, под шум паники с эвакуацией грабят магазины, дома, больницы, — добавляет он.

Федоров отметил, что большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду оккупантов, остаются дома и ждут ВСУ.

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Миссия оккупантов по “эвакуации” жителей Запорожской области провалилась – Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Евакуація, Запорожская область
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