Миссия оккупантов по “эвакуации” жителей Запорожской области провалилась – Федоров
Миссия окупантов по “эвакуации” населения прифронтовых территорий Запорожской области провалилась.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что в течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, но даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, по вполне объективным причинам возвращаются обратно.
— Рашисты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут эвакуированных в палатки в Россию, обещанные 10 тысяч рублей дают только по роспаспорту, под шум паники с эвакуацией грабят магазины, дома, больницы, — добавляет он.
Федоров отметил, что большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду оккупантов, остаются дома и ждут ВСУ.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов