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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори

Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори

На кордонах з окупованої Донецької області в Росію була помічена довга черга з автомобілів, які тікають, ймовірно, через очікування українського контрнаступу.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, протягом 11 травня можна було побачити “десятикілометрову чергу” охочих втекти з окупованої Донеччини і не тільки.

Андрющенко вказав, що велика черга утворилась на виїзді до Росії біля Новоазовська, що є найближчим до кордонів РФ населеним пунктом на півдні Донецької області.

– Нічого особливого. Паніки немає, – іронічно прокоментував Андрющенко.

Примітно, що про величезні черги говорять і в чатах Новоазовська, де обговорюють роботу КПП на територію Росії. У чатах пишуть, що черга на виїзд “дуже велика” і такого “давненько не було”.

Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори
Фото з соцмереж
Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори
Фото з соцмереж
Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори
Тікають від контрнаступу: на виїзді з Донецької області в РФ утворились кілометрові затори

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що у Скадовську Херсонської області окупанти згортають діяльність “районної та міської адміністрацій” та тікають з тимчасово окупованого міста.

Крім того, в низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Запорізької області окупанти оголосили евакуацію. Генштаб повідомляв про спроби росіян вивезти українських дітей разом із батьками.

Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров казав, що у місті представники окупаційних адміністрацій взяли безстрокові відпустки, а самі окупанти спішно залишають місто, забираючи з собою техніку.

За даними Федорова, протягом минулого тижня росіяни намагались вивезти цивільних українців з понад 18 міст та селищ України, які тимчасово перебувають під контролем ворога.

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Джерело: Андрющенко Time

Фото: УНІАН/ Андрющенко Time

Донецька область, Затори, ЗСУ
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