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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Найгірше для Росії тільки починається: Данілов про спроби Кремля залякати українців

Олексій Данілов

Усі спроби російського диктатора Володимира Путіна налякати Україну “адекватними відповідями” ні до чого не призвели. Для самої Росії найгірше тільки починається.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Всі спроби Росії залякати українців і світ “адекватною відповіддю” – це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав. А для Росії найгірше тільки починається, – написав він у Twitter.

Данілов наголосив, що Росія без західних розробок та інвестицій – країна-фейк.

– Попереду росіян чекає багато “приємних” зустрічей із передовими технологіями… і це будуть не смартфони, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 11 травня у Кремлі пригрозили “адекватною відповідю” на поставки Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Раніше Данілов в інтерв’ю східноєвропейському бюро Report заявив, що до зими хотілося б завершити війну в Україні.

При цьому бойові дії триватимуть доти, доки ЗСУ не звільнять усі захоплені окупантами території.

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Олексій Данілов

Фото: РНБО

Війна в Україні, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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