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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Не втратили жодної позиції: Маляр підтвердила просування ЗСУ під Бахмутом на 2 км

Бахмут

Протягом цього тижня українські військові не втратили жодної позиції в місті Бахмут (Донецька область). На Бахмутському напрямку захисникам вдалося просунутися вперед на 2 км.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона звернула увагу, що протягом останнього тижня в російських Telegram-каналах та пропагандистських ЗМІ ключовою темою залишалися події довкола Бахмута. Аналіз цих повідомлень свідчить, що місто має для ворога надзвичайно важливе, “майже сакральне” значення.

При цьому окупанти традиційно брешуть, розповідаючи про бої в Бахмуті.

– Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування, – зазначила Маляр.

Крім того, окупанти поширюють неправдиву інформацію про начебто нестачу зброї, намагаючись, імовірно, виправдати свої провали.

За словами Маляр, реальна ситуація протягом тижня така, що, попри наявність зброї, ворогу не вдалося реалізувати свої плани в Бахмуті. Водночас окупанти зазнали великих втрат у живій силі.

Заступниця міністра також підтвердила, що Збройні сили України просунулися на Бахмутському напрямку.

– Наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили, – наголосила Маляр.

У ніч на 10 травня з’явилася інформація, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, знищивши дві роти 72 бригади регулярної армії РФ.

Згодом факт просування підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російські окупанти не змогли втримати натиск українських захисників на окремих ділянках Бахмутського напрямку, а тому відступили на дистанцію близько 2 км.

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Джерело: Telegram Ганни Маляр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Російська агресія
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