Под Бахмутом враг не выдержал натиск ВСУ и отступил на дистанцию до 2-х километров — Сырский

Российские оккупанты не смогли удержать натиск украинских Вооруженных сил на отдельных участках Бахмутского направления, поэтому отступил на дистанцию около 2 км.

Об этом в своем Telegram-канале написал генерал-полковник, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

— Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров, — написал он.

Генерал-полковник добавил, что это удалось из-за грамотного проведения оборонительной операции, которое истощило подготовленные силы ЧВК Вагнера и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.

— Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9-го мая, враг так и не смог захватить украинский город, — добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что Силы обороны пока надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, впрочем битва за Бахмут продолжается.

— Хочу отдельно отметить работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии, — написал Сырский.

В конце своего заявления он процитировал прусского военного теоретика и генерала Карла Фон Клаузевица, который говорил “Война ведется до победы. И точка”.

Напомним, накануне военнослужащие из подразделений Азова сообщили о продвижении на Бахмутском направлении и существенных потерях в оккупационных войсках РФ.

Фото: Сирський

Источник: Сирський

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