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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сгорели три дома, есть раненые: россияне ударили по Архиповке из Су-35

Російський літак Су-35

Россияне нанесли авиаудар по селу Архиповка, что возле границы в Черниговской области.

В Оперативном командовании Север предполагают, что оккупанты ударили по селу управляемой авиабомбой ФАБ-500 из самолета типа Су-35.

Произошло это около 21:35 11 мая.

В результате удара ранены две местные жительницы.

Три частных дома сгорели дотла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Север

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Черниговская область
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
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