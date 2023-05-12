Сгорели три дома, есть раненые: россияне ударили по Архиповке из Су-35
Россияне нанесли авиаудар по селу Архиповка, что возле границы в Черниговской области.
В Оперативном командовании Север предполагают, что оккупанты ударили по селу управляемой авиабомбой ФАБ-500 из самолета типа Су-35.
Произошло это около 21:35 11 мая.
В результате удара ранены две местные жительницы.
Три частных дома сгорели дотла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Север
Фото: Минобороны России
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов