Згоріли три будинки, є поранені: росіяни вгатили по Архипівці з Су-35
Росіяни завдали авіаудару по селу Архипівка, що на прикордонні Чернігівської області.
В Оперативному командуванні Північ припускають, що окупанти вгатили по селу керованою авіабомбою ФАБ-500 із літака типу Су-35.
Сталось це близько 21:35 11 травня.
Унаслідок удару поранені дві місцеві жительки.
Три приватні будинки згоріли вщент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Північ
Фото: Міноборони Росії
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