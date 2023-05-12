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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Згоріли три будинки, є поранені: росіяни вгатили по Архипівці з Су-35

Російський літак Су-35

Росіяни завдали авіаудару по селу Архипівка, що на прикордонні Чернігівської області.

В Оперативному командуванні Північ припускають, що окупанти вгатили по селу керованою авіабомбою ФАБ-500 із літака типу Су-35.

Сталось це близько 21:35 11 травня.

Унаслідок удару поранені дві місцеві жительки.

Три приватні будинки згоріли вщент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Північ

Фото: Міноборони Росії

авіація РФ, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Чернігівська область
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Владислав Круглов
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