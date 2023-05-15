Ждите новостей: Кулеба о предоставлении Украине истребителей F-16

Продолжается интенсивная дипломатия о возможности предоставления Украине современных боевых истребителей F-16. В ближайшее время появится больше новостей по поводу самолетов.

Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Ждите новостей, в ближайшее время их будет еще больше — именно в части самолетов. Сейчас происходит очень-очень-очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, существенно усилим наши Вооруженные силы с воздуха, получим принципиально новые мощности, — сказал глава МИД.

По словам Кулебы, он уже примерно понимает временные рамки принятия решений по самолетам для Украины, но озвучивать их пока не будет.

Он подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию имеет решающее значение в вопросе формирования авиационной коалиции.

— Параллельно есть трек общения с Соединенными Штатами. Мы общаемся по всем каналам с Америкой. Я, когда был на пересадке в Нью-Йорке, по дороге из Гватемалы в Швецию, то с моим коллегой, госсекретарем Блинкеном, большую часть разговора мы говорили именно о F-16 и о самолетах. Короче, собираем оружие, — сказал Кулеба.

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