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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Франція готова негайно розпочати навчання українських пілотів – Макрон

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Франція відкрита для навчання українських пілотів винищувачів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французькому телеканалу TF1 у понеділок після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю ввечері.

– Ми відкрили двері для підготовки пілотів винищувачів… Навчання може розпочатися негайно, – сказав Макрон.

На запитання, чи надішле Франція винищувачі в Україну, Макрон відповів, що йдеться не про “літаки”, а про “ракети” і “навчання”.

– Ми не будемо постачати зброю, яка дозволила б (Україні, – Ред.) досягти російської землі, – сказав Макрон.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі відбуваються інтенсивні дипломатичні переговори, які стосуються теми літаків, а українцям слід очікувати найближчим часом дедалі більше новин з цього приводу.

Цьому передувало турне президента Володимира Зеленського Європою, включно з Італією, Німеччиною, Францією та Великою Британією. Під час візиту до Лондона президент і британський прем’єр Ріші Сунак обговорили створення міжнародної коаліції винищувачів.

Навчання українських пілотів для використання західних літаків також було анонсоване урядом Британії.

Джерело: CNN
Винищувачі для України, Еммануель Макрон, Україна-Франція, Франція
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